Такого ви ще не куштували! Рецепт рулету "Цезар" із кабачків (відео)
Знайомий смак салату "Цезар" у цій інтерпретації грає новими фарбами.
Сезон кабачків не за горами, але вже зараз на ринку та в супермаркетах можна купити молоді овочі, які є дуже корисними та смачними, а також з них готують величезну кількість чудових страв. Відомий кулінарний блогер з Одеси Валерій Пономарь пропонує своїм підписникам в Instagram рецепт рулету "Цезар" із кабачків. Ця неймовірно смачна страва обов'язково сподобається всім, хто її спробує бодай раз.
"Цезар" із кабачків
Інгредієнти:
- кабачки – 1 кг;
- яйце – 2 шт;
- рисове борошно — 2 ст. л. Якщо немає рисового борошна, можна взяти будь-яке інше;
- сіль та перець за смаком.
Для соусу:
- жовток – 2 шт;
- зерниста гірчиця – 1 ч. л;
- лимонний сік – 1/2 ст. л;
- олія – 4 ст. л (2 соняшникової, 2 оливкової)
- вустерський соус -1 ст. л;
- анчоус філе – 4 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- пармезан – 4 ст. л;
- помідор – 1 шт.
Спосіб приготування:
Кабачки помити, посушити на паперовому рушнику, натерти на тертці і злегка посипати сіллю, а через п'ять хвилин максимально віджати сік.
Змішати всі інгредієнти і розподілити масу на пергамент. Товщина шару не має перевищувати сантиметра. Запікати 20 хвилин у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці при включеному режимі конвекції.
Поки готується основа рулету, змішати всі складові для соусу. Філе анчоуса необхідно дрібно нарізати, а пармезан — натерти на дрібній тертці.
На готовий корж намазати соус, викласти зверху порізані тонкими кільцями помідори та згорнути у рулет.
При подачі нарізати на порційні шматочки.
Раніше Фокус писав, як легко та швидко приготувати фаршировані кабачки.