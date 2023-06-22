Часникові коржии: простий рецепт ідеальної основи для закусок
Такі коржики можна їсти як самостійну страву, а можна загорнути в них начинку.
Якщо вам приїлися звичайні млинці, а кабачкові ви не любите, рекомендуємо спробувати абсолютно нову страву — часникові коржі. З назви зрозуміло, що вони мають насичений часниковий смак. Крім того, вони чудово йдуть як як самостійна страва, так і з будь-якою начинкою. Своїм рецептом таких коржів поділилася кулінарна блогерка Христина.
Часникові коржики
Інгредієнти:
- борошно – 200 г;
- вода – 380 г;
- вершкове масло — 1 ст. л;
- цукор – 1 ч. л;
- сіль – 1 ч. л;
- часник – 3 зубчики;
- зелена цибуля – 3 шт.
Спосіб приготування:
Борошно змішати з цукром, вершковим маслом, влити воду, покласти пропущений через прес часник, усе перемішати до однорідної маси. Туди ж додати дрібно порізану зелену цибулю, знову все перемішати.
На невеликій кількості олії обсмажити коржі з обох боків до золотистості. Проста й оригінальна страва готова.
Загорнути в такі коржі можна що завгодно: курячі стріпси, овочі, сир, але й без цього вони шалено смачні, обов'язково спробуйте приготувати.
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