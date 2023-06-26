Плавлений сир швидко і без клопоту: простий рецепт

У сир можна додати сушений кріп та інші спеції на свій смак.

Плавлений сир має прекрасний смак і ніжну текстуру. Його можна намазувати на бутерброди, додавати до різних страв і просто їсти як самостійну страву. Приготувати його досить просто в домашніх умовах, скориставшись рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Домашній плавлений сир

Інгредієнти:

сир — 500 г;

вершкове масло — 100 г;

яйце — 1 шт;

сіль — 1 ч. л;

сода харчова — 0,5 ч. л;

кріп сушений — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці. Коли масло трохи охолоне, додати до нього яйце і гарненько перемішати, а потім ввести в масу сир і знову все перемішати. Можна скористатися блендером, щоб отримати однорідну масу без грудочок. Якщо блендера немає, то тоді сир потрібно розім'яти виделкою, щоб не було грудочок.

У великій каструлі закип'ятити воду, зверху поставити каструлю з сирною масою і, безперервно помішуючи, плавити сир, доки він не стане повністю однорідним і злегка тягучим.

Після цього каструлю з сиром зняти з водяної бані, додати сіль, соду, сушений кріп та інші спеції за бажання, добре перемішати.

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