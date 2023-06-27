Свинячі реберця в пиві: як приготувати смачну страву просто та без клопоту

Під час подачі реберця можна посипати рубаною зеленню.

Свинячі реберця — дуже унівесальний продукт. Вони ідеально доповнюють борщ, рагу та безліч інших страв. Але сьогодні пропонуємо приготувати їх окремо, за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Він детально розповів і показав, як можна створити справжній кулінарний шедевр, приготувавши реберця в пиві. Вони стануть чудовим доповненням будь-якого свята і здивують своїм смаком.

Свинячі ребра в пиві

Інгредієнти:

свинячі ребра — 2 кг;

часник — 2 зубчики;

імбир — 1 ч. л;

цибуля — 3 шт;

пиво темне — 200 мл;

вода — 100 мл;

сіль і перець — за смаком;

мед — 1 ст. л;

чебрець — 1 гілочка.

Спосіб приготування:

Ребра помити, очистити від плівок, обсмажити на олії до рум'яної скоринки. У цій же сковорідці обсмажити часник, імбир і багато цибулі близько 4-5 хвилин.

Після цього повернути реберця, виклавши їх поверх цибулі, влити туди ж пиво і воду, додати чебрець і накрити кришкою. Тушкувати на повільному вогні 1 годину 20 хвилин.

Вогонь зробити максимальним, зняти кришку, перевірити на сіль, не забуваючи, що при виварюванні рідини насиченість готового продукту буде вищою. Уварити на максимальному вогні до карамелізації м'яса, цибулева маса має бути густою.

Під час подачі реберця можна посипати рубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати свинячі реберця з пікантним соусом у духовці.