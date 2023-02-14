Дивовижні свинячі реберця з пікантним соусом у духовці: покроковий рецепт
Щоб реберця вийшли ще соковитішими і м'якшими, рекомендується потримати їх у духовці 3-4 години за температури 120 градусів.
Ніжні, соковиті, свинячі реберця, що буквально тануть у роті, з легкою гостринкою — що може бути краще для обіду або навіть вечері. Поживні, з паприкою та імбирем вони стануть родзинкою будь-якого столу, а домочадці обов'язково захочуть добавки. Пропонуємо приготувати цю страву за рецептом із блогу "Смачні рецепти".
Пікантні свинячі реберця
Інгредієнти:
- ребра — 1 кг;
- рослинна олія;
- спеції (паприка, червоний перець, часниковий порошок, цукор, сіль) — по 1,5 ч. л.
Для соусу до м'яса:
- лимонний сік — 30 мл;
- соєвий соус — 15 мл;
- сливове варення — 75 г;
- імбир — 15 г.
Спосіб приготування:
Свинячі ребра добре помити під проточною водою, обсушити на паперовому рушнику, видалити все зайве і порізати порціями по 1-2 кісточки. Добре змастити олією.
Всі спеції перемішати до однорідності й обваляти реберця в цій суміші, замаринувати. Краще залишити м'ясо маринуватися на всю ніч. Так воно добре просочиться і вбере в себе максимальну кількість смаку.
Промариноване м'ясо викласти на глибоке деко, застелене фольгою, зверху теж прикрити фольгою і відправити в попередньо розігріту до 160 градусів духовку на дві години.
Поки м'ясо запікається, готуємо соус. У сливове варення додати лимонний сік, дрібно тертий імбир і соєвий соус, добре вимішати. Щоб маса вийшла одноріднішою, краще скористатися блендером.
Ребра вийняти з духовки, зняти верхню фольгу, змастити їх соусом і відправити в духовку на 15 хвилин, піднявши температуру до 180 градусів.
Для тих, хто хоче досягти ще більшого ефекту від страви, автор радить готувати їх 3-4 години за температури 120 градусів. Завдяки низькій температурі та довгому приготуванню ребра не втрачають сік і виходять ніжними та м'якими.
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