Італійська кухня: рецепт нереально смачного салату з макаронами

Такий салат можна подавати з гарніром, але він гарний і як самостійна страва.

Українці віддають перевагу макаронам як гарніру, проте вони, виявляється, й чудова складова для всіляких салатів. Така практика поширена в італійській кухні. Салати з макаронами виходять настільки смачними, що ці страви поступово завойовують популярність і в наших краях. Пропонуємо вам приготувати сьогодні салат із макаронами за рецептом із кулінарного блогу "Ваш кулінар".

Салат із макаронами

Інгредієнти:

макарони — 200 г;

куряче м'ясо — 350-400 г;

огірки великі — 2 шт.;

помідори чері — 200 г;

червона цибуля — половина головки;

базилік — пучок;

оливкова олія;

лимон;

мед — 0,5 ч. л.;

сіль, перець, італійські спеції, паприка;

сир фета — 100 г.

Спосіб приготування:

Макарони відварити до готовності. Курку порізати на шматочки (це може бути грудинка або філе зі стегон) і маринувати п'ять хвилин у суміші з 2/3 ч. л. солі та 1/2 ч. л. паприки, обсмажити по кілька хвилин із кожного боку.

У глибокій мисці змішати 3 ст. л. нерафінованої рослинної олії, сік половини лимона, половину чайної ложки меду, дрібку італійських спецій і третину чайної ложки солі. Усе перемішати з макаронами, додати огірок, порізаний дрібними кубиками, помідори чері, курку та базилік.

Ще раз бризнути оливковою олією та лимонним соком і покришити фету.

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