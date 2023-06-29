Десерт-легенда: як приготувати львівський сирник

Для того, щоб сирник вийшов максимально смачним, краще брати для нього жирні та якісні продукти.

Львівський сирник — візитна картка українського міста, назву якого він носить. Цей десерт популярний не тільки серед місцевих жителів, а й серед туристів. Він користується любов'ю через свою ніжну консистенцію та шоколадно-сирний смак. Пропонуємо приготувати його в домашніх умовах за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук.

Львівський сирник

Інгредієнти:

сир кисломолочний жирний — 1 кг;

цукор — 140 г;

яйця — 4 шт;

сметана жирна — 85 г;

масло — 145 г;

ванільний цукор — 10 г;

крохмаль кукурудзяний — 35 г;

родзинки — 100 г;

цедра — 1 лимона (або апельсина).

Для глазурі:

масло — 70 г;

сметана — 60 г;

какао — 15 г;

цукор — 50 г.

Спосіб приготування:

Сир змішати з цукром, сметаною, ванільним цукром і перебити все блендером або перетерти через сито, щоб не було грудочок. Додати розтоплене й охолоджене масло, крохмаль і перемішати.

Ввести по одному яйцю, після кожного перемішуючи масу лопаткою. Далі покласти туди ж попередньо запарені родзинки та цедру. Перемішати і викласти у форму, змащену олією і застелену пергаментом. Випікати за температури

170 градусів 35-50 хвилин. Коли сирник охолоне, акуратно вийняти його з форми.

Для глазурі до розтопленого масла додати всі інші інгредієнти, перемішати і варити на повільному вогні 3-4 хвилини, постійно помішуючи.

Теплою глазур'ю полити охолоджений сирник. Поставити в холодильник на кілька годин, краще на ніч.

Щоб сирник був смачний, потрібно брати жирний сир, хорошу і жирну сметану та якісне масло, а також, за можливості, домашні яйця.

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