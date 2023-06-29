Ситна страва до вечері. Рецепт тушкованої яловичини з цибулею

Постарайтеся для цього рецепта купити маленькі цибулинки, так вийде смачніше і сама страва матиме цікавий вигляд.

Тушкована яловичина — це дуже смачно. Особливо, якщо приготувати її зі спеціями та додати до страви маленькі цибулинки, які в американській кухні називають "бейбі-цибуля". Звісно, можна використовувати і звичайну цибулю, просто нарізавши її дрібно, але маленькі цибулинки точно прикрасять вашу страву.

Оригінальним рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком lanas_diet.

Можна використовувати яловичину, а можна й баранину для цієї страви.

Тушкована яловичина з цибулею

Інгредієнти:

яловичина — 1,5 кг;

томатна паста — 1-2 ст.л;

помідори — 400 г;

25 штук бейбі-цибулин.

Для маринаду:

3 зубчики часнику слайсами;

5-6 горошин запашного перцю;

5-6 квіточок гвоздики;

2-3 лаврові листки;

паличка кориці;

125 мл червоного вина;

3-4 ст. л винного білого оцту;

1 ч. л. орегано.

Змішайте всі інгредієнти для маринаду і залийте ним м'ясо, нарізане на стейки. Залиште годин на шість, щоб м'ясо гарненько промаринувалося. На пательні з високим бортом або в антипригарній каструлі підсмажте цибулинки цілком на рослинній олії. Олія буде бризкатися.

Після приберіть цибулю й обсмажте м'ясо. Маринад не виливайте — він нам ще знадобиться.

М'ясо обсмажте з двох боків, поки не підрум'яниться, порціями, щоб воно смажилося, а не варилося.

Наприкінці до м'яса покладіть цибулинки, додайте томатну пасту та нарізані кубиками помідори. Влийте маринад і залийте окропом, щоб повністю покрити м'ясо. Посоліть і поперчіть.

Час приготування залежатиме від м'яса. Першу годину готуйте під кришкою, далі кришку приберіть і готуйте, поки м'ясо не стане м'яким. Це займе не менше двох годин.

Дуже смачно подавати таку страву з картопляним пюре, або пастою. Як приготувати смачне пюре, Фокус розповідав раніше.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!