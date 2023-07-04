Кукурудзяні "реберця": простий рецепт дуже смачної страви
Кукурудзу необхідно подавати з соусом, так вона буде соковитішою і смачнішою.
Настає сезон кукурудзи, отже, саме час звернути увагу на страви з нею. Крім вареної або консервованої, дуже смачними виходять "реберця" з кукурудзи, приготовані за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Спробуйте її самі та здивуйте гостей. Незвичайний смак і спосіб приготування нікого не залишать байдужими.
Кукурудзяні "реберця"
Інгредієнти:
- кукурудза — 3 шт;
- сіль -1 ч. л;
- паприка — 2 ч. л;
- чорний перець — 0,5 ч. л.
Для соусу:
- майонез — 30 мл;
- томатний кетчуп — 10 мл;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Кукурудзу почистити, поставити вертикально й акуратно гострим ножем розрізати її навпіл, а потім кожну половинку — ще на дві частини. В ідеалі мають вийти чотири однакові поздовжні четвертинки, що нагадують за формою реберця.
У глибокій мисці змішати оливкову олію зі спеціями.
Викласти "реберця" на деко застелене пергаментом і змастити кожну скибочку олією зі спеціями, а потім відправити їх у розігріту до 190-200 градусів духовку на 30 хвилин.
У мисці змішати майонез, кетчуп і лимонний сік.
Готові кукурудзяні "реберця" полити соком лимона і подавати з соусом.
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