Ідеї для пікніка: як приготувати соковитий шашлик із курячої грудки (відео)
Перед подачею готовий шашлик можна посипати нарізаною цибулею.
Літо в самому розпалі, а отже, пора відпочинку на природі триває. А який пікнік без шашликів або м'яса на грилі? Пропонуємо вам приготувати соковитий шашлик із курячої грудинки за рецептом відомого українського кулінарного блогера Валерія Пономаря.
Соковитий шашлик із курячої грудки
Інгредієнти:
- куряче філе — 4 шт;
- йогурт або сметана жирністю 15%-20% — 3 ст. л;
- цибуля — 1 шт;
- гострий перець — 1/2 ч. л;
- солодка паприка — 2 ч. л;
- сушений помідор — 1 ч. л;
- сіль — 1/2 ч. л;
- чорний перець — 1/2 ч. л;
- олія оливкова — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Куряче філе помити, обсушити паперовим рушником. М'ясо має бути максимально сухим. Нарізати його на шматочки розміром приблизно з куряче яйце.
Йогурт або сметану змішати зі спеціями, зазначеними в рецепті, додати олію і вимішати спочатку окремо від м'яса, а потім уже з м'ясом.
Маринувати м'ясо в холодильнику мінімум чотири години. Оптимальним же варіантом буде замаринувати його з вечора.
Промариноване м'ясо нанизати на шампури і готувати на вугіллі 12-15 хвилин, періодично перевертаючи.
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