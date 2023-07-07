Пошаровий суші-салат: як швидко і без клопоту приготувати улюблену страву

Перед подачею салат необхідно полити соєвим соусом.

Суші стали такою ж звичною стравою в Україні, як піца чи паста. Їх можна скуштувати в численних кафе і ресторанах, а можна приготувати і вдома. Якщо ж у вас немає бажання возитися з ними, створюючи ідеальні форми, пропонуємо альтернативу: листковий суші-салат від кулінарної блогерки Крістіни. Готувати його куди простіше, ніж традиційні суші, а за смаком він нічим не поступається оригіналу.

Листковий суші-салат

Інгредієнти:

рис — 150 г;

норі — 1-2 листочки;

сирний сир — 150 г;

свіжий огірок — 1-2 шт;

авокадо — 1 шт;

слабосолоні форель або сьомга — 300 г.

Спосіб приготування:

Рис відварити. Як правильно це зробити, ми вже розповідали. Готовий рис пересипати в глибоку миску. Туди ж соломкою порізати листи норі та перемішати. Огірки помити, почистити й нарізати кубиками. Авокадо очистити й нарізати так само, рибу порізати кубиками.

На тарілку для салату викласти пошарово інгредієнти. Першим шаром йде рис, потім — вершковий сир, потім огірки, риба і знову сир. Далі — авокадо, рис і знову риба. Усе посипати кунжутом, а під час подачі салат полити соєвим соусом.

Щоб салат вийшов акуратнішим, можна при його формуванні скористатися роз'ємною формою.

Раніше Фокус писав, як приготувати суші-торт і ліниві суші.