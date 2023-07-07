Картопляна запіканка із сиром і часником: рецепт простої та поживної вечері
На приготування запіканки піде не більш ніж одна година.
Якщо у вас у холодильнику залишилося трохи сиру та яєць, а також кілограм картоплі, саме час приготувати дуже смачну та поживну картопляну запіканку, яка урізноманітнює меню та стане чудовим варіантом для обіду або вечері. Готувати її просто, якщо слідувати рецепту з блогу "Рецепти кожен день", і страва виходить дуже апетитною.
Запіканка з тертої картоплі із сиром і часником
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- сир твердий — 150 г;
- яйце — 2-3 шт.;
- часник — 2-3 зубчики;
- майонез — 3-4 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- перець — до смаку.
Спосіб приготування:
Картоплю очистити й промити, потім обсушити на паперовому рушнику. Твердий сир натерти на тертці.
Половину сиру й одне яйце добре перемішати. Ця суміш потрібна для того, щоб поливати запіканку зверху, щоб на її поверхні утворилася золотиста скоринка.
Решту сиру змішати з майонезом, подрібненим часником і двома яйцями та знову все добре перемішати.
Картоплю натерти на тертці. Змішати її із сумішшю яєць, сиру та майонезу. Добре перемішати. У форму для запікання, змащену олією, викласти спочатку картопляну суміш, потім налити зверху суміш сиру та яєць. Запікати в духовці 40 хвилин за температури 180 градусів.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачний картопляний салат.