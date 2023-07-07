Ідеально до чаю: рецепт малинового тарта
Перед подачею тарт можна злегка посипати цукровою пудрою.
У сезон малини гріх не скористатися можливістю і не приготувати десерти з цією ягодою. Вона однаково смачна як у випічці, так і в морозиві, желе і навіть тортах. Пропонуємо вам приготувати малиновий тарт за рецептом із блогу "Рецепти кожен день" і потішити випічкою себе та своїх близьких. На його приготування не піде багато часу, а до чаю або кави це буде найкраще частування.
Малиновий тарт
Інгредієнти:
- малина — 200 г;
- борошно — 150 г;
- цукор — 150 г;
- яйця — 2 шт;
- розпушувач — 5 гр;
- грецький йогурт — 3 ст. л;
- вершкове масло — 50 г;
- вершки (23%) -2 ст. л.
Спосіб приготування:
Форму, де пектиметься тарт, змастити вершковим маслом і рясно викласти малину.
Далі необхідно підготувати карамель. Для цього до 70 грамів цукру додати 30 мл води і вершки, поставити на плиту, довести до кипіння, знизити температуру і варити, поки маса не стане коричневого кольору. Мішати карамель не можна, тільки якщо трохи струшувати посуд, де вона вариться.
Вилити карамель на ягоди.
Розтоплене масло збити з цукром, що залишився. Додати грецький йогурт і знову збити. Ввести яйця і збити, просіяти борошно, розпушувач і дрібку солі, знову збити.
Готове тісто вилити на ягоди і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевірити за допомогою дерев'яної зубочистки.
Готовий пиріг трохи остудити у формі, накрити тарілкою і перевернути. За бажання посипати цукровою пудрою.
Раніше Фокус писав, як приготувати абрикосовий пиріг.