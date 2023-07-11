Ситно і просто: рецепт картоплі, запеченої у фользі з ковбасками
Перед подачею картоплю рекомендуємо посипати свіжою січеною зеленню, щоб її смак був ще більш насиченим.
Коли бракує часу довго готувати, можна скористатися рецептами простих, швидких і апетитних страв, які стануть справжньою паличкою-виручалочкою для тих, хто дуже зайнятий, але хоче потішити сім'ю повноцінним і смачним обідом або вечерею. Пропонуємо вам рецепт кулінарної блогерки Крістіни. Така картопля виходить неймовірно смачною, а м'ясні ковбаски вгамують будь-який голод.
Картопля з ковбасками
Інгредієнти:
- картопля — 3 шт;
- ковбаски мисливські — 6 шт;
- солодкий перець — 1 шт;
- помідори — 2 шт;
- цибуля червона — 1 шт;
- кетчуп, майонез — 1,5 ст. л;
- сіль, перець, паприка, сушений часник.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, почистити, розрізати на великі шматки. Мисливські ковбаски нарізати шматочками, перець почистити від насіння, порізати часточками або теж кубиками. Помідори порізати великими часточками, цибулю — півкільцями. Усі інгредієнти викласти на деко, застелене пергаментом, змішати з кетчупом із майонезом, додати спеції, знову все перемішати.
Накрити фольгою і відправити в духовку, розігріту до 190 градусів, на 45 хвилин. Потім прибрати фольгу і залишити ще на 5-10 хвилин, до готовності картоплі.
За бажанням можна посипати сиром, натертим на крупній тертці, і потримати в духовці ще кілька хвилин.
Перед подачею картоплю посипати рубаною зеленню. Виходить дуже смачно.
Раніше Фокус писав, як приготувати картопляну запіканку з сиром і часником.