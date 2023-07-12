Салат із креветками: рецепт легкої та поживної страви для всіх
Салат ідеально підійде для адептів здорового харчування.
Смачний і дуже апетитний салат із креветками — найкраще рішення для тих, хто стежить за харчуванням, але водночас любить поїсти. Пропонуємо приготувати таку страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Велика кількість зелені, овочів і морепродукти дають незабутній смак.
Салат із креветками
Інгредієнти:
- червона цибуля — 1 шт;
- петрушка — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- часник — 2 зубчики;
- креветки — 400 г;
- листя салату — 300 г;
- черрі — 200 г;
- авокадо — 1 шт;
- оцет 9% — 2 ст. л;
- гірчиця — 1 ст. л;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Цибулю, петрушку, кріп дрібно нарізати і все перемішати в одному посуді. Туди ж додати оцет, гірчицю, спеції, дрібно порубаний часник і оливкову олію. Знову все перемішати.
Креветки відварити в підсоленій воді, воду злити, а креветки додати до решти інгредієнтів, перемішати і поставити в холодильник маринуватися на дві години.
Листя салату помити, дати обсохнути, крупно нарізати. Помідори черрі нарізати навпіл, а авокадо на кубики.
У мисці з'єднати всі овочі, мариновані креветки та перемішати. Страва готова.
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