Картопляні булочки: рецепт випічки з неймовірно смачною начинкою

Особливою родзинкою таких пиріжків є їхня начинка із сиру та шинки.

Хочеться чогось смачного і ситного, а фантазія на тему "що приготувати?" вичерпалася? Тоді пропонуємо вам чудовий варіант — рецепт картопляних булочок. Вони виходять м'якими, ніжними та смачними, якщо приготувати їх за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Картопляні булочки

Інгредієнти:

вода тепла — 65 г;

молоко тепле — 70 мл;

сухі дріжджі — 4 г;

сіль — 4 г;

борошно — 200 г;

масло вершкове — 30 г.

Для начинки:

картопля — 2 шт;

цукор — 1 ст. л;

вершкове масло кімнатної температури — 10 г;

сіль — щіпка;

майонез — 1 ст. л;

шинка — 8 скибочок;

сир — 5 скибочок.

Спосіб приготування:

У глибоку миску всипати дріжджі, влити теплу воду, перемішати. Туди ж додати тепле молоко, цукор, сіль і перемішати. Потім в отриману масу просіяти борошно, замісити тісто, додати туди м'яке вершкове масло.

Картоплю почистити, відварити, розім'яти і додати спеції, цукор, майонез, вершкове масло.

Далі взяти тісто, розкачати його в тонкий пласт. Розподілити картопляну начинку. В один поруч викласти сир, а в другий — яловичу шинку.

Тісто згорнути в рулет і закріпити краї. Розрізати на рівні порції шириною приблизно по п'ять сантиметрів. Викласти булочки на аркуш, змащений олією або застелений пергаментним папером. Дати відстоятися, після чого булочки, що піднялися, змастити майонезом і відправити в духовку, попередньо розігріту до 190 градусів, на 20-25 хвилин.

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