Ніжне м'ясо за найпростішим рецептом. Як приготувати томлену яловичину
Томління — це найдавніший спосіб приготування м'яса. І вам варто взяти його на озброєння.
До винаходу духовок і мультиварок м'ясо томили в печах у щільно закритих горщиках. Так продукти зберігають максимум корисних інгредієнтів продукту, а результат перевершує всі очікування. Страва виходить ніжною, насиченою, а м'ясо буквально можна їсти ложкою, настільки м'яким воно стає.
Рецептом смачної томленої яловичини поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком lanas_diet. У рецепті вказана саме яловичина, але так можна готувати і свинину, і баранину.
Томлена яловичина
Інгредієнти:
- м'ясо одним шматком без кісточки — близько 1 кг;
- 3 великі цибулини;
- 5 зубчиків часнику;
- чебрець — пара гілочок
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- мелена зіра — 1 ч. л.;
- перець мелений — 1 ч. л.;
- орегано — 1 ч. л.;
- олія рослинна — 2-3 ст. л.
Для соусу:
- томатний соус — 120 г, можна використовувати кетчуп;
- бульйон — 400-500 мл;
- цукор — 3 ст. л., краще коричневий, він має більш карамельний смак;
- томатна паста — 1 ст. л.
М'ясо помийте, обсушіть, посоліть з усіх боків, помістіть у чашу мультиварки, якщо готуєте в ній, або в каструлю відповідного розміру, якщо готуєте на плиті.
Цибулю наріжте півкільцями, протушкуйте, поки вона не стане м'якою. Додайте пропущений через прес часник і спеції, тушкуйте ще кілька хвилин і викладіть до м'яса.
У тій самій сковороді, де смажили цибулю, розведіть бульйон із томатною пастою, соусом і цукром. Проваріть буквально кілька хвилин і залийте м'ясо.
Якщо посуд дає змогу, можна доповнити страву овочами: картоплею або морквою.
Після ставте томитися. У мультиварках це спеціальний режим томління. На плиті готувати потрібно за принципом холодцю: мінімальний вогонь, щоб страва злегка побулькувала в каструлі. Обов'язково накрийте страву кришкою і давайте їй кипіти. Готуватися м'ясо буде не менше шести годин. Якщо воно жорстке — додайте ще кілька годин.
До такого м'яса чудово підійде овочева страва. Наприклад, запіканка з кабачків.