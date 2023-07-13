Ніжне м'ясо за найпростішим рецептом. Як приготувати томлену яловичину

Томління — це найдавніший спосіб приготування м'яса. І вам варто взяти його на озброєння.

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До винаходу духовок і мультиварок м'ясо томили в печах у щільно закритих горщиках. Так продукти зберігають максимум корисних інгредієнтів продукту, а результат перевершує всі очікування. Страва виходить ніжною, насиченою, а м'ясо буквально можна їсти ложкою, настільки м'яким воно стає.

Рецептом смачної томленої яловичини поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком lanas_diet. У рецепті вказана саме яловичина, але так можна готувати і свинину, і баранину.

Томлена яловичина

Інгредієнти:

м'ясо одним шматком без кісточки — близько 1 кг;

3 великі цибулини;

5 зубчиків часнику;

чебрець — пара гілочок

копчена паприка — 1 ч. л.;

мелена зіра — 1 ч. л.;

перець мелений — 1 ч. л.;

орегано — 1 ч. л.;

олія рослинна — 2-3 ст. л.

Для соусу:

томатний соус — 120 г, можна використовувати кетчуп;

бульйон — 400-500 мл;

цукор — 3 ст. л., краще коричневий, він має більш карамельний смак;

томатна паста — 1 ст. л.

М'ясо помийте, обсушіть, посоліть з усіх боків, помістіть у чашу мультиварки, якщо готуєте в ній, або в каструлю відповідного розміру, якщо готуєте на плиті.

Цибулю наріжте півкільцями, протушкуйте, поки вона не стане м'якою. Додайте пропущений через прес часник і спеції, тушкуйте ще кілька хвилин і викладіть до м'яса.

У тій самій сковороді, де смажили цибулю, розведіть бульйон із томатною пастою, соусом і цукром. Проваріть буквально кілька хвилин і залийте м'ясо.

Якщо посуд дає змогу, можна доповнити страву овочами: картоплею або морквою.

Після ставте томитися. У мультиварках це спеціальний режим томління. На плиті готувати потрібно за принципом холодцю: мінімальний вогонь, щоб страва злегка побулькувала в каструлі. Обов'язково накрийте страву кришкою і давайте їй кипіти. Готуватися м'ясо буде не менше шести годин. Якщо воно жорстке — додайте ще кілька годин.

До такого м'яса чудово підійде овочева страва. Наприклад, запіканка з кабачків.