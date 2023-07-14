Смачно не тільки взимку: рецепт заготовки "Баклажани в олії"
Це смачна заготівля, яку можна приготувати на зиму, а можна приготувати і подати до грінок, чи макаронів, не чекаючи зими.
Баклажани в олії — це дуже смачна заготовка, якою можна насолоджуватися цілий рік. І особливо взимку. Їх можна подавати з грінками, подати як закуску, або доповнити будь-який гарнір, м'ясну або рибну страву. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Цікаво, але за цим же рецептом можна приготувати артишоки та кабачки. Готові овочі в олії, вже розкладені по банках, потрібно зберігати в прохолодному, сухому місці, подалі від джерел тепла і почекати не менше місяця, перш ніж вживати їх у їжу.
Відкривши банку, також бажано помістити її в холодильник, стежачи за тим, щоб баклажани завжди були покриті олією.
Баклажани в олії
Інгредієнти:
- 1 кг довгих баклажанів;
- оливкова олія;
- свіже листя м'яти;
- крупна сіль за смаком;
- кілька зубчиків часнику;
- червоний перець чилі;
- 1 літр білого оцту;
- 1,5 літра води.
Очистіть баклажани і наріжте їх смужками, потім покладіть у миску. Посипте їх великою сіллю і залиште на 10 годин.
Потім відіжміть сік, що виділився. Доведіть воду й оцет до кипіння (маринад має бути відчутно кислим) і варіть баклажани трохи більше 2 хвилин. Дайте їм охолонути і знову відіжміть.
Підготуйте інгредієнти для їхньої заправки: часник, олію, м'яту і перець чилі.
Листочки м'яти залиште як є, чилі поріжте кільцями, часник, як вам більше до вподоби, але не надто дрібно.
Простерилізуйте скляні банки та розкладіть у них баклажани. Нарешті, додайте оливкову олію, перець чилі, часник і м'яту. І добре закрутіть банки. Відправте в прохолодне сухе місце.
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