Заготовки на зиму: рецепт абрикосового компоту зі смаком мохіто

Взимку такий напій потішить яскравими барвами та літнім смаком.

Абрикос — дивовижний фрукт, який однаково смачний й у свіжому вигляді, і після обробки. Курага, варення з абрикосів, джеми, компоти — з нього можна приготувати масу запасів на зиму. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом абрикосового компоту зі смаком мохіто, який не тільки неймовірно смачний, а й прикрасить зимові холодні будні своїм яскравим літнім букетом. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Компот "Мохіто" з абрикосів

Інгредієнти на трилітрову банку:

абрикоси — 10 шт;

лимон — 1/2 шт;

м'ята — 2 гілочки;

вода — 2,5 л;

цукор — 200 г.

Спосіб приготування:

Абрикоси помити, після чого, не виймаючи кісточок, цілими, викласти в чисту трилітрову банку. Краще попередньо її простерилізувати.

Туди ж додати 2-3 кружечки лимона і великі гілочки м'яти. Залити киплячою водою, прикрити стерилізованою кришкою і залишити на 15 хвилин.

Після закінчення цього часу рідину потрібно перелити в каструлю і закип'ятити разом із цукром. Залити сиропом фрукти.

Закатати банку, перевернути й укутати. Після охолодження компот поставити в льох або темну прохолодну комору.

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