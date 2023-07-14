Чудова заготовка на зиму: простий рецепт маринованих зелених помідорів
Цей рецепт підійде тим, хто не встигає зібрати всі помідори стиглими, або просто любить зелені помідори в пряному маринаді.
Овочеві консерви — це типово сільська закуска, яку можна приготувати на власній кухні і для цього зовсім необов'язково заводити власний город. Адже овочі можна купити і на ринку.
Мариновані зелені помідори, рецепт приготування яких був опублікований на сайті Farinadelmiosacco, мабуть, один із найпростіших прикладів таких заготовок. Вони можуть стати гарніром, закускою, або доповнити собою страву з м'яса.
Зелені помідори в розсолі готуються за пів години. Однак для того, щоб вони набули смаку й ароматів, присутніх у маринаді, необхідно буде дати їм відпочити щонайменше тиждень у темному й прохолодному місці.
Для приготування цієї заготовки краще використовувати щільні та м'ясисті помідори на кшталт вершків.
Мариновані зелені помідори
Інгредієнти:
- 1,5 кг зелених помідорів;
- 2 л води;
- 200 г крупної солі;
- кілька гілочок свіжої петрушки;
- 4 зубчики часнику;
- 4 Банки для консервування 500 мл.
При приготуванні пресервів насамперед необхідно простерилізувати банки, які ми будемо використовувати як тару. Для цього налийте в каструлю воду і поставте її на вогонь, довівши до кипіння.
Занурюйте банки для консервації по одній, з відповідними кришками, і дайте їм "покипіти" 3-4 хвилини. Якщо банки не повністю покриті водою, обертайте їх, щоб простерилізувати всі поверхні.
Нарешті, вийміть банки і поставте догори дном, щоб стекла вода.
Тепер, коли банки стерилізовані, можна переходити до приготування розсолу для консервації зелених помідорів. Почнемо з того, що наллємо в каструлю два літри води, поставимо її на вогонь і нагріємо до закипання.
Після додайте 200 г крупної солі та повністю розчиніть її. Потім дайте розсолу охолонути, поки він не стане кімнатної температури.
Ретельно промийте 1,5 кг зелених помідорів під проточною водою. Підсушіть їх, а потім розріжте навпіл.
У кожну банку покладіть гілочку петрушки та зубчик часнику. Наповніть банку половинками помідорів. Не бійтеся докладати зусиль, банки треба набити щільно.
Коли заповните банки петрушкою, часником і зеленими помідорами, залийте банки розсолом, поки помідори не будуть повністю покриті.
Нарешті, закрийте банки кришками і поставте в темне сухе місце. Дайте їм відпочити хоча б тиждень, перш ніж спробувати.
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