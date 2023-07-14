Мексиканська енчилада: як легко і просто приготувати екзотичну страву
Страва виходить дуже ситною та смачною, з легкою часниковою ноткою. Вона сподобається всім, хто її спробує.
Якщо не знаєте, чим здивувати рідних і близьких у плані їжі, рекомендуємо вам приготувати страву мексиканської кухні під назвою енчилада. Це тонка тортилья з кукурудзяного борошна, в яку загорнута начинка. Найчастіше вона м'ясна, але може складатися і з яєць або овочів. Згорнуті енчилади обсмажуються на сковороді або запікаються під соусом у духовій печі. Приготована за рецептом із блогу "Рецепти щодня", вона обов'язково припаде до смаку всім.
Мексиканська енчилада
Інгредієнти:
- лаваш — 1 упаковка;
- куряче філе — 400 г;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- болгарський перець — 1 шт.
- помідори — 1 шт;
- томатна паста — 1 ст. л;
- вода — 150 мл;
- часник — 1 зубчик;
- зелень будь-яка — 1 пучок;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- сир — 300-400 г;
- жовток — 1 шт. (для змащування);
- сіль, спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
Цибулю почистити, порізати дрібними кубиками, обсмажити на сковорідці разом із порізаним шматочками курячим філе і морквою, натертою на тертку, 10 хвилин. Потім туди ж додати очищений і нарізаний дрібними кубиками болгарський перець, томатну пасту, воду, сіль і спеції. Усе добре перемішати й тушкувати на невеликому вогні 15 хвилин, наприкінці додавши часник, пропущений через прес, і зелень.
Лаваш розрізати на прямокутники. Викласти начинку, кукурудзу і посипати сиром. Згорнути, як шаурму.
Рулетики викласти на деко, змастити жовтком і посипати сиром. Відправити випікатися в духовку, розігріту до 170-180 градусів, до рум'яної скоринки.
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