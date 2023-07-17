Апельсинове масло: як приготувати неймовірно смачне доповнення до чаю
Цитрусовий смак, оксамитова текстура і яскравий колір такоїго масла нікого не залишать байдужими.
Апельсинове масло — продукт, який пробували далеко не всі. Яскравий колір, оксамитова текстура, неймовірний насичений смак апельсина і поживність звичайного масла дають неймовірний мікс. Приготувати таке масло дуже просто в домашніх умовах. Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка Ангеліна. Пропонуємо випробувати цей рецепт і здивувати близьких і друзів незвичайним доповненням до чаювання.
Інгредієнти:
- сік двох апельсинів;
- цедра двох апельсинів;
- цукор — 100 г;
- яйця — 4 шт;
- сіль — дрібка;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л;
- масло вершкове — 90 г.
Спосіб приготування:
З апельсинів зняти цедру і вичавити сік. У каструлю із товстим дном всипати цукор, додати яйця, сіль, крохмаль, перемішати вінчиком. Додати сік і цедру апельсинів.
Варити, постійно помішуючи, поки не загусне. Потім в отриману масу додати вершкове масло, розмішати до однорідності.
Зняти з вогню, процідити через сито, розлити по банках.
Раніше Фокус писав, як приготувати дуже смачний апельсиновий пиріг до чаю або кави .