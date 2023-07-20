Лінива самса за 20 хвилин: легкий рецепт швидкого та поживного перекусу
Листкове тісто для самси з успіхом замінить лаваш.
Самса або самоса — це пиріжки з листкового тіста із солоною начинкою найчастіше трикутної форми, обсмажені в олії або запечені в духовці. Вони користуються величезною популярністю як перекус, тому не дивно, що їх можна купити в кіосках із вуличною їжею. Однак дуже просто її приготувати й удома, замінивши листкове тісто лавашем. Виходить куди швидше, але не менш смачно. Пропонуємо спробувати рецепт із блогу "Рецепти щодня".
Лінива самса з м'ясом і сиром
Інгредієнти:
- фарш яловичий (можна курячий) — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сир — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- лаваш — 2 шт.;
- кунжут — 5 г;
- сіль і перець — до смаку.
Спосіб приготування:
У блендері подрібнити почищену цибулю, змішати її з фаршем, туди ж додати яєчний білок, сіль і чорний перець, усе перемішати.
Лаваш нарізати на смужки завширшки 10 см, розмазати по них тонким шаром фарш і посипати натертим сиром, а потім згорнути все трикутником.
Отриману самсу викласти на деко, можна підкласти під випічку пергаментний папір, змастити вироби жовтком, посипати кунжутом і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві хачапурі.