Корисно та смачно: рецепт салату з буряка із горошком
Салат виходить не тільки смачним, а й має дуже корисні властивості.
Якщо хочеться чогось дуже корисного та водночас бюджетного, саме час звернути увагу на салат з буряка із зеленим горошком. Він не вимагає особливих кулінарних навичок, багатий на вітаміни та чудово підійде для тих, хто стежить за вагою та намагається харчуватися правильно. Буряк, який є основною складовою цієї страви, — потужний антиоксидант. Він уповільнює ріст злоякісних новоутворень, сприяє зниженню артеріального тиску, зміцнює стінки судин, покращує роботу печінки й допомагає виводити зайву рідину з організму. Як приготувати такий смачний і корисний салат, розповіли в кулінарному блозі "Рецепты каждый день".
Салат із буряка з горошком
Інгредієнти:
- буряк — 4 шт.;
- горошок зелений консервований — 5 ст. л.;
- мариновані огірки — 4 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сметана та майонез у рівних пропорціях для заправки.
Спосіб приготування:
Буряк відварити в злегка підсоленій воді, остудити, почистити й натерти на крупній тертці.
Огірки нарізати соломкою, а часник пропустити через прес.
Сметану змішати з майонезом, заправити цією масою всі інгредієнти. За необхідності салат можна досолити.
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