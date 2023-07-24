Корисно та смачно: рецепт салату з буряка із горошком

Салат виходить не тільки смачним, а й має дуже корисні властивості.

Якщо хочеться чогось дуже корисного та водночас бюджетного, саме час звернути увагу на салат з буряка із зеленим горошком. Він не вимагає особливих кулінарних навичок, багатий на вітаміни та чудово підійде для тих, хто стежить за вагою та намагається харчуватися правильно. Буряк, який є основною складовою цієї страви, — потужний антиоксидант. Він уповільнює ріст злоякісних новоутворень, сприяє зниженню артеріального тиску, зміцнює стінки судин, покращує роботу печінки й допомагає виводити зайву рідину з організму. Як приготувати такий смачний і корисний салат, розповіли в кулінарному блозі "Рецепты каждый день".

Салат із буряка з горошком

Інгредієнти:

буряк — 4 шт.;

горошок зелений консервований — 5 ст. л.;

мариновані огірки — 4 шт.;

часник — 2 зубчики;

сметана та майонез у рівних пропорціях для заправки.

Спосіб приготування:

Буряк відварити в злегка підсоленій воді, остудити, почистити й натерти на крупній тертці.

Огірки нарізати соломкою, а часник пропустити через прес.

Сметану змішати з майонезом, заправити цією масою всі інгредієнти. За необхідності салат можна досолити.

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