Перекус нашвидкуруч: рецепт хрусткого й ароматного багета з часником
Найбільше смакує такий багет у теплому вигляді.
Часниковий багет — ідеальний перекус для тих, хто полюбляє щось гостре, ситне і з пікантним смаком. Приготувати його дуже просто за рецептом із блогу "Рецепти щодня", і часу це забере зовсім небагато. Для тих, хто зголоднів після роботи, така страва буде якраз у нагоді: хрустка, ситна й ароматна.
Часниковий багет
Інгредієнти:
- часник — 1 головка;
- зелень — 1 пучок;
- вершкове масло — 100 г;
- паприка — 1 ч. л;
- сіль, перець — за смаком;
- сир твердий, натертий на тертці, — 60 г.
- оливкова олія — 50 мл.
Спосіб приготування:
З часнику зрізати верхівку, злегка очистити від лушпиння і поставити на лист фольги. Полити оливковою олією, солити і перчити за смаком. Загорнути часник у фольгу і відправити запікатися в розігріту до 200 градусів духовку хвилин на 30.
У глибокій мисці змішати вершкове масло кімнатної температури, запечений часник, паприку, тертий сир, дрібно порубану свіжу зелень і мелений перець за смаком. Усе перетерти до однорідної консистенції. Можна для цього скористатися блендером.
Багет розрізати вздовж на дві половини, змастити часниково-сирною масою, після чого поставити в духовку за тих самих 200 градусів на 10-12 хвилин, поки не з'явиться золотиста скоринка.
Найсмачніший такий багет у теплому вигляді.
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