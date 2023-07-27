Сирна галета з абрикосами: простий рецепт дуже смачного сезонного десерту

Замість абрикос можна взяти інші ягоди або фрукти.

У сезон дозрівання абрикос саме час поекспериментувати з випічкою, оскільки яскраві й ароматні плоди мають дуже ніжний і соковитий смак. Якщо не знаєте, що приготувати, рекомендуємо звернути увагу на рецепт галети з абрикосами з блогу "Рецепти кожен день". Галета — це не тільки сухе печиво з дірочками. Так само називається ще й французький відкритий пиріг. Особливість його в тому, що в середину розкатаного тіста викладається начинка, навколо якої потім збирають краї заготовки. Зазвичай галету роблять із ягодами або фруктами, але з різними несолодкими інгредієнтами на кшталт овочів і сиру випічка теж виходить дуже смачною.

Сирна галета з абрикосами з сиром

Інгредієнти:

вершкове масло — 150 г;

цукор — 2-3 ст. л;

сіль — 0,5 ч. л;

яйце — 1 шт;

кисломолочний сир — 125 г.

борошно — 200-250 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло нагріти до кімнатної температури, після чого добре перетерти з сіллю і цукром, а потім додати яйце, сир і все знову ретельно перемішати. У цю ж масу просіяти борошно, змішане з розпушувачем, замісити м'яке тісто і поставити його в холодильник на 30 хвилин.

Через пів години тісто дістати з холодильника, розкачати, викласти на деко, застелене пергаментом. На нього викласти половинки абрикосів, без кісточок, добре обсипати цукром, защипнути краї і випікати 20-30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму абрикосовий компот зі смаком мохіто.