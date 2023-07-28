Заготовки на зиму: рецепт консервованого овочевого асорті

Асорті з морквини, цибулі та інших сезонних овочів точно порадує вас, коли літо закінчиться.

Кисло-солодкі овочі — це смачна консервація на зиму, яку можна приготувати зі свіжих сезонних овочів.

У цьому рецепті в одну баночку поміщають морквину, кабачки, стручкову квасолю, перець і цибулю. Але можна додати й інші овочі до свого смаку: наприклад суцвіття цвітної капусти, часник і маленькі огірочки. Рецептом поділилися на сайті Due amiche in cucina

Мариновані кисло-солодкі овочі

Інгредієнти:

250 г зеленої квасолі;

250 г моркви;

по 200 г жовтого і червоного перцю;

250 г цибулі;

200 г кабачків;

250 мл білого винного оцту;

130 г цукру;

35 г солі;

125 мл оливкової олії;

духмяний перець.

Спочатку підготуйте овочі. У стручкової квасолі видаліть кінчики та промийте її. Моркву почистьте, вимийте та наріжте кружечками завтовшки близько 1 см.

Перці помийте і наріжте смужками, а потім квадратиками. Кабачки вимийте, зріжте кінчики і наріжте скибочками завтовшки близько одного сантиметра.

Цибулю очистить. Краще використовувати невеликі цибулинки, щоб вони мали гарніший вигляд у баночці та на тарілці.

У каструлю влийте оцет, олію, сіль і цукор, щойно закипить, опустити в маринад стручкову квасолю і варіть 5 хвилин. Дістаньте і покладіть моркву, знову кип'ятіть п'ять хвилин і так само зробіть із цибулею.

Перцю вистачить двох хвилин, а кабачкам — трьох. Потім зніміть каструлю з вогню.

Підготуйте 3 герметичні банки середнього розміру, які ви попередньо простерилізували.

Розлийте гарячі овочі по банках разом із маринадом. Додайте кілька горошин запашного перцю. Герметично закрийте, переверніть банки догори дном, щоб утворився вакуум, і дайте охолонути.

Банки переверніть, остудіть і зберігайте в темному та сухому місці. Також із кабачків ви можете приготувати дуже смачну ікру.