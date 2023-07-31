Несподіване поєднання: як приготувати джем із кавуна на зиму

Кавуновий джем — це незвичайні ласощі, які потішать вас зимовими вечорами.

Кавуновий джем, намазаний на тости або млинці, своїм яскравим кольором і солодкістю нагадає вам про літо, коли сезон цього плоду вже закінчиться.

Як готується кавунове варення? М'якоть можна використовувати безпосередньо або можна отримати сік. Через особливості кавуна, фрукта, дуже багатого на воду, рекомендується додати до джему загущувач, такий як пектин або яблука, в якому є пектин. Тоді його консистенція вийде такою, як треба. Рецепт кавунового варення опублікували на сайті La cucina italiana.

Кавуновий джем

Інгредієнти:

500 г кавунової м'якоті;

100 г цукру;

1 яблуко;

½ лимона (сік).

Зніміть з кавуна шкірку і наріжте м'якоть на шматочки. Видаліть кісточки.

Очистіть яблуко і наріжте його кубиками, потім покладіть у каструлю, змішавши кавун, лимонний сік і цукор. Варіть пів години на невеликому вогні, щоб отримати однорідну масу.

За кілька хвилин до закінчення приготування збийте свій джем занурювальним міксером, зніміть піну з поверхні та продовжуйте готувати, помішуючи, до отримання потрібної консистенції.

Перекладіть і зберігайте варення в стерилізованих герметичних банках.

Також ви можете приготувати варення з кавунових шкірочок.

Коли будете чистити кавун для джему, не викидайте шкірки. Адже і з них можна приготувати варення.

Варення з кавунових кірок

Інгредієнти:

1 кг кавунових шкірок;

400 г цукру;

1 яблуко;

1 лимон (цедра і сік).

Візьміть кавунові шкірки та видаліть зелену частину. Наріжте білу частину шкірок невеликими шматочками та поставте їх у каструлю на вогонь разом із нарізаним на дрібні шматочки яблуком, цукром, цедрою і лимонним соком.

Варіть протягом години, накривши кришкою, але залишивши невеликий отвір і час від часу помішуючи. По готовності збиваємо міксером і розливаємо по стерилізованих банках.

Нагадаємо, також на зиму ви можете приготувати смачне варення з персиків із лавандою.