Сезонне меню: рецепт кабачків із сиром у духовці за 20 хвилин (відео)

Під час подачі кабачки можна посипати рубаною зеленню.

Поки кабачки, вирощені на дачі, не відійшли, рекомендуємо спробувати ще один цікавий рецепт їхнього приготування від кулінарного блогера Христини Азізян. Запечені в духовці з томатами та сиром, вони урізноманітнюють меню. Такі кабачки виходять ситними, м'якими і дуже смачними, а для того, щоб їх приготувати, не потрібно володіти навиками шеф-кухаря.

Кабачки, запечені в духовці

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт;

помідори — 2 шт;

сир — 50-80 г.

Для змащування кабачків:

сіль;

паприка;

перець чилі дрібно порізаний — 0,5 стручка;

часник — 2 зубчики;

оливкова або рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, порізати кружальцями, завтовшки приблизно 0,5-1 см, змастити сумішшю олії з приправами і відправити на деку в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин.

Потім готові кабачки дістати з духовки, на кожен кружечок викласти помідори, порізані дрібними кубиками, і тертий на тертці сир. Відправити все в духовку знову хвилин на 5-6, поки сир не розплавиться.

Під час подачі на стіл кабачки можна посипати дрібно рубаною зеленню за бажанням.

Раніше Фокус писав, як приготувати легкий і смачний рулет із кабачків.