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Сезонне меню: рецепт кабачків із сиром у духовці за 20 хвилин (відео)

Оксана Ханас
Фото: kristinazizian/instagram

Під час подачі кабачки можна посипати рубаною зеленню.

Поки кабачки, вирощені на дачі, не відійшли, рекомендуємо спробувати ще один цікавий рецепт їхнього приготування від кулінарного блогера Христини Азізян. Запечені в духовці з томатами та сиром, вони урізноманітнюють меню. Такі кабачки виходять ситними, м'якими і дуже смачними, а для того, щоб їх приготувати, не потрібно володіти навиками шеф-кухаря.

Кабачки, запечені в духовці

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт;
  • помідори — 2 шт;
  • сир — 50-80 г.

Для змащування кабачків:

  • сіль;
  • паприка;
  • перець чилі дрібно порізаний — 0,5 стручка;
  • часник — 2 зубчики;
  • оливкова або рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, порізати кружальцями, завтовшки приблизно 0,5-1 см, змастити сумішшю олії з приправами і відправити на деку в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин.

Потім готові кабачки дістати з духовки, на кожен кружечок викласти помідори, порізані дрібними кубиками, і тертий на тертці сир. Відправити все в духовку знову хвилин на 5-6, поки сир не розплавиться.

Під час подачі на стіл кабачки можна посипати дрібно рубаною зеленню за бажанням.

Раніше Фокус писав, як приготувати легкий і смачний рулет із кабачків.