Харчуємося правильно: рецепт салату з горбушею

Такий салат стане окрасою як повсякденного, так і святкового столу.

Щоб урізноманітнити рибне меню, пропонуємо приготувати листковий салат із копченою горбушею за рецептом із блогу "Рецепты каждый день". У його складі, окрім риби, овочі, зелень і сир, тобто максимально корисні для здоров'я продукти, тож він буде найкращим рішенням для тих, хто ретельно стежить за своїм харчуванням.

Листковий салат із копченою горбушею

Інгредієнти:

копчена горбуша (гарячого копчення) — 200 гр;

цибуля — 1 шт;

морква — 2 шт;

яйця — 3 шт;

сир — 100 г;

салат айсберг — 50 г;

майонез;

оцет 9% — 1 ст. л;

цукор — 1 ч. л;

вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Моркву відварити в підсоленій воді, яйця зварити круто. Яйця, варену моркву і твердий сир натерти на дрібній тертці, горбушу порізати дрібними шматочками.

Цибулю почистити, нарізати дрібними шматочками і на 20 хвилин залити сумішшю оцту, води і цукру.

На блюдо для салату можна покласти роз'ємне кільце, щоб він був акуратнішим. На дно першим шаром викласти горбушу, посипати цибулею і зверху зробити майонезну сіточку. Наступний шар — яйця з майонезною сіткою, потім морква, майонез, листя салату і знову майонез. Верх салату — тертий сир. За бажання салат можна підсолювати.

Дати салату трохи постояти в холодильнику, зняти форму і можна подавати на стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із червоною рибою та авокадо.