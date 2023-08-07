Меню у спеку: рецепт легкого та освіжаючого салату з фетою та м'ятою

Цей салат чимось нагадує грецький, але є певні відмінності.

У спеку, яка буквально плавить усе навколо, про відмінний апетит не йдеться. Якщо й хочеться чогось з'їсти, то це — максимально легкі та свіжі страви, без майонезу та жирних соусів. Мабуть, одним із найвдаліших у літньому меню стане салат із сиром фета і томатами. На відміну від грецького, у ньому немає болгарського перцю, оливок і огірків, зате багато зелені, зокрема м'яти, яка чудово бадьорить у спеку. Рецептом цієї страви поділилися в блозі "Рецепти щодня".

Салат із сиром фета

Інгредієнти:

помідори чері — 300 г;

червона цибуля — 0,5 шт;

сир фета — 150 г;

свіже листя м'яти — 7 шт;

свіжий базилік — за смаком;

чебрець або петрушка — за смаком.

Для заправки:

оливкова олія — 3 ст. л;

винний або яблучний оцет — 2 ст. л;

сушений орегано — 1 ч. л;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори помити, нарізати навпіл або на чотири частини. Червону цибулю почистити, нарізати тонкими півкільцями.

Сир фета порізати кубиками.

Томати, сир і цибулю викласти на тарілку, додати зелень.

Усі інгредієнти для заправки добре перемішати і полити ними салат.

Раніше Фокус писав, як приготувати легкий і корисний салат із червоною рибою та авокадо .