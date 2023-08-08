Ліниві вареники з ягідним соусом: покроковий рецепт
Перед подачею на стіл вареники можна додатково посипати ягодами.
Вареники — не лише найулюбленіша страва в більшості українців, а й найуніверсальніша, адже начинку для них можна вибрати, яку душа забажає: від капусти й картоплі, до вишень і полуниці. Ліниві вареники, які традиційно готуються без начинки, теж можна зробити смачнішими, приготувавши до них соус. Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати приготувати ліниві вареники з ягідним соусом за рецептом кулінарної блогерки Ольги Головіної. Ця легка сезонна страва особливо сподобається дітям.
Ліниві вареники з ягідним соусом
Інгредієнти:
- кисломолочний сир (сухий) — 350 г;
- яйця — 2 шт;
- манка — 4 ст. л;
- борошно — 3-4 ст. л. (залежить від сиру);
- сіль — щіпка;
- цукор — за смаком.
Для соусу:
- малина/полуниця — 150-200 г;
- вершки (жирність від 20%) — 150 мл;
- цукрова пудра — 2 ст. л;
- білий шоколад — замість пудри, якщо є.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти для вареників змішати, замісити м'яке тісто і сформувати кульки. Обваляти їх у борошні.
У каструлю набрати води, довести її до кипіння, опустити туди вареники і готувати їх на сильному вогні.
В окремому посуді перемішати вершки і пудру, ягоди перебити в блендері до стану пюре, влити їх у вершки. Довести до кипіння, зменшити вогонь. Потім туди ж покласти готові вареники й тушкувати на маленькому вогні 2-3 хвилини. Перед подачею на стіл вареники можна додатково посипати ягодами.
Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто для вареників.