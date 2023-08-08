Ліниві вареники з ягідним соусом: покроковий рецепт

Перед подачею на стіл вареники можна додатково посипати ягодами.

Вареники — не лише найулюбленіша страва в більшості українців, а й найуніверсальніша, адже начинку для них можна вибрати, яку душа забажає: від капусти й картоплі, до вишень і полуниці. Ліниві вареники, які традиційно готуються без начинки, теж можна зробити смачнішими, приготувавши до них соус. Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати приготувати ліниві вареники з ягідним соусом за рецептом кулінарної блогерки Ольги Головіної. Ця легка сезонна страва особливо сподобається дітям.

Ліниві вареники з ягідним соусом

Інгредієнти:

кисломолочний сир (сухий) — 350 г;

яйця — 2 шт;

манка — 4 ст. л;

борошно — 3-4 ст. л. (залежить від сиру);

сіль — щіпка;

цукор — за смаком.

Для соусу:

малина/полуниця — 150-200 г;

вершки (жирність від 20%) — 150 мл;

цукрова пудра — 2 ст. л;

білий шоколад — замість пудри, якщо є.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для вареників змішати, замісити м'яке тісто і сформувати кульки. Обваляти їх у борошні.

У каструлю набрати води, довести її до кипіння, опустити туди вареники і готувати їх на сильному вогні.

В окремому посуді перемішати вершки і пудру, ягоди перебити в блендері до стану пюре, влити їх у вершки. Довести до кипіння, зменшити вогонь. Потім туди ж покласти готові вареники й тушкувати на маленькому вогні 2-3 хвилини. Перед подачею на стіл вареники можна додатково посипати ягодами.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто для вареників.