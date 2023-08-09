Лосось "Веллінгтон": рецепт смачної та корисної риби, запеченої в тісті
Запечений у такий спосіб лосось виходить соковитим і зберігає всі корисні властивості.
Лосось, запечений у листковому тісті із зеленню, стане гарним початком дня або ж урізноманітнить обід. Ця корисна та смачна страва не потребує багато часу для приготування, тому рекомендуємо звернути увагу на рецепт із блогу "Рецепти щодня".
Лосось "Веллінгтон"
Інгредієнти:
- листкове бездріжджове тісто — 250 г;
- лосось — 500 г;
- шпинат — 250 г;
- вершкове масло — 10 г;
- сметана — 1 ст. л;
- щіпка мускатного горіха;
- лимон — половина;
- яйце — 1 шт;
- орегано — 1/2 чайної ложки;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Рибу добре очистити від шкіри та кісток. Філе посолити, поперчити, посипати орегано. Останній під час запікання дасть цікавий смак і запах.
У глибокій сковорідці розтопити вершкове масло, викласти шпинат, посолити і додати мускатний горіх. Довести шпинат до готовності та віджати через сито. Нарізати його довільно і змішати зі сметаною та соком лимона.
Листкове тісто розморозити, розкачати і розрізати на два прямокутники.
У форму, застелену пергаментом, бажано, просиліконеним, викласти перший прямокутник тіста, на нього рівним шаром викласти філе лосося, накрити другим прямокутником тіста. Защипати тісто з усіх боків, змастити зверху збитим яйцем і, якщо є бажання, зробити візерунок "ромбик".
Випікати в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 30-35 хвилин, поки виріб не набуде гарного золотистого кольору.
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