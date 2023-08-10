Заготовки на зиму: рецепт овочевого салату "Соте"

Такий салат чудово підійде як доповнення до будь-якого гарніру взимку.

Салати в банках на зиму вирішують одразу кілька проблем. По-перше, дають змогу використовувати більше продуктів під час заготівлі, а також є повноцінною самостійною стравою. Їх можна поставити на святковий стіл або використовувати як доповнення до гарніру на обід чи вечерю. Сьогодні пропонуємо рецепт салату "Соте" з блогу "Східна кухня", який поповнить запаси на зиму.

Салат "Соте"

Інгредієнти:

солодкий перець — 1 кг;

помідори — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

морква — 1 кг;

баклажани — 1,5 кг;

сіль — за смаком;

цукор — 1/2 склянки;

рослинна олія — 1/2 склянки;

оцет (6%) — 1/2 склянки.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити та почистити. Солодкий перець, помідори та цибулю дрібно порізати. Моркву натерти на крупній тертці. Баклажани порізати кружальцями, посолити і залишити в глибокій мисці на 30-40 хвилин, після чого злити рідину і обсмажити з двох боків. Скласти в окремий посуд.

Подрібнені овочі скласти в каструлю, додати сіль, цукор, оцет і олію. З моменту закипання тушкувати все на повільному вогні 20 хвилин.

У підготовлені стерилізовані банки укласти соте шарами: перший шар — тушковані овочі, другий шар — баклажани. Чергувати шари, поки банки не наповняться доверху.

Заповнені банки простерилізувати 15 хвилин у киплячій воді, після чого закатати кришками й укутати до повного охолодження. Після цього перенести їх у прохолодне темне місце на зберігання.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані баклажани.