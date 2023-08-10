Заготовки на зиму: рецепт овочевого салату "Соте"
Такий салат чудово підійде як доповнення до будь-якого гарніру взимку.
Салати в банках на зиму вирішують одразу кілька проблем. По-перше, дають змогу використовувати більше продуктів під час заготівлі, а також є повноцінною самостійною стравою. Їх можна поставити на святковий стіл або використовувати як доповнення до гарніру на обід чи вечерю. Сьогодні пропонуємо рецепт салату "Соте" з блогу "Східна кухня", який поповнить запаси на зиму.
Салат "Соте"
Інгредієнти:
- солодкий перець — 1 кг;
- помідори — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- морква — 1 кг;
- баклажани — 1,5 кг;
- сіль — за смаком;
- цукор — 1/2 склянки;
- рослинна олія — 1/2 склянки;
- оцет (6%) — 1/2 склянки.
Спосіб приготування:
Усі овочі помити та почистити. Солодкий перець, помідори та цибулю дрібно порізати. Моркву натерти на крупній тертці. Баклажани порізати кружальцями, посолити і залишити в глибокій мисці на 30-40 хвилин, після чого злити рідину і обсмажити з двох боків. Скласти в окремий посуд.
Подрібнені овочі скласти в каструлю, додати сіль, цукор, оцет і олію. З моменту закипання тушкувати все на повільному вогні 20 хвилин.
У підготовлені стерилізовані банки укласти соте шарами: перший шар — тушковані овочі, другий шар — баклажани. Чергувати шари, поки банки не наповняться доверху.
Заповнені банки простерилізувати 15 хвилин у киплячій воді, після чого закатати кришками й укутати до повного охолодження. Після цього перенести їх у прохолодне темне місце на зберігання.
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