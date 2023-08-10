Корисні та ситні котлети з кабачком: готуємо звичну страву з новим смаком
Кабачок робить котлети більш соковитими.
Кабачковий сезон триває, і якщо ви вже не знаєте, що ще можна придумати з цими овочами, спробуйте приготувати котлети, додавши в них тертий кабачок. Він додасть м'ясу більше соковитості та зробить котлети ще м'якшими. Рецепт таких котлет опублікували в телеграм-каналі "Кулінарний блог". Їхнє приготування мало чим відрізняється від приготування традиційних котлет.
Котлети з кабачком
Інгредієнти:
- фарш із яловичини — 500 г;
- фарш із курячого філе — 500 г;
- цибуля — 1 шт;
- кабачок молодий — 1/2 шт
- яйце — 1 шт;
- борошно — 1,5 ст. л;
- сіль — 10 г;
- перець.
Спосіб приготування:
Цибулю порізати дрібними кубиками. Кабачок очистити від шкірки і натерти на тертці. У глибокій мисці змішати фарш, спеції, борошно, сіль, яйце, цибулю, все добре перемішати.
Сформувати котлети й обсмажити їх на сковороді з обох боків до рум'яної скоринки.
Як гарнір до таких котлет найкраще підійде гречка, а також картопляне пюре і рис. З огляду на те, що котлети виходять нежирними, вони добре підійдуть для тих, хто стежить за харчуванням або худне.
Раніше Фокус писав, як приготувати з кабачків варення на зиму.