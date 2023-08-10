Сирники із сюрпризом: рецепт сніданку, що запам'ятовується

Сирники можна подавати зі сметаною та медом.

Сирники з сюрпризом — непогане рішення для сніданку. Вони смачні, ситні та добре втамовують голод. Тож якщо ви ще не визначилися, що приготувати на сніданок, пропонуємо звернути увагу на цю страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Особливо потішить вона дітей.

Сирники із сюрпризом

Інгредієнти:

кисломолочний сир (сухий) — 400 г;

яйце — 2 шт;

борошно — 6 ст. л;

цукор — 2 ст. л;

варення (будь-яке) — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати сир, яйця, цукор і борошно, добре все перемішати. Руками скачати кульку, розплющити її, покласти всередину начинку з варення і знову закатати в кульку. Перед смаженням сирник злегка приплюснути. Смажити такі сирники найкраще на сухій сковороді з антипригарним покриттям. Обсмажити з обох боків до рум'яної скоринки.

Подавати такі сирники можна зі сметаною, сиропом або медом.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві вареники з ягідним соусом. Як і сирники, рецепт яких наведено вище, такі вареники дуже сподобаються ласунам і дітям.

Також ми розповідали, як приготувати швидкий курячий суп із сиром.