Рогалики на сметані: готуємо смачну випічку без дріжджів
Начинку для рогаликів можна взяти будь-яку: варення, варене згущене молоко, горіхи.
Ніжні та смачні рогалики з начинкою — десерт, який ніколи довго не затримується на столі. Вони ідеальні до чаю та кави, а приготувати їх зовсім не складно, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук, яка детально розповіла, як зробити смачне частування для близьких і гостей.
Рогалики на сметані
Інгредієнти:
- борошно — 290 г;
- цукор — 50 г;
- сіль — 0,5 ч. л;
- масло (82%) — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л;
- сметана (20%) — 100 г;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування:
У глибоку миску просіяти борошно, додати цукор, сіль, розпушувач. Усе перемішати, додати холодне масло, перетерти все в крихту.
Далі додати в неї яйце, сметану та замісити тісто. Загорнути в харчову плівку і покласти на годину в холодильник.
Після закінчення цього часу тісто дістати, розділити на дві частини, кожну розкачати, розрізати на трикутники. На них викласти будь-яку начинку і загорнути в рогалик від широкого краю до вузького.
Викласти на деко і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, приблизно на 20 хвилин.
Готові рогалики посипати цукровою пудрою.
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