Заготовки на зиму: рецепт швидкого овочевого салату без стерилізації

Під час приготування салату найбільше часу ви витратите тільки на нарізку овочів.

Овочі, які зараз активно дозрівають на дачах і городах, досвідчені господині намагаються максимально використати для заготівель: консервують і солять огірки і помідори, варять соуси і лечо, кришать салати. Пропонуємо поповнити скарбничку рецептів заготовок на зиму смачнючим салатом, який допоможе прилаштувати велику кількість овочів і забезпечити сім'ю чудовою добавкою до пюре і каш взимку. Ще один плюс — при приготуванні цей салат, рецептом якого поділилися в блозі "Домашня консервація", не потребує додаткової стерилізації, що дає змогу зберегти більше вітамінів.

Овочевий салат на зиму

Інгредієнти:

капуста — 1 кг;

болгарський перець — 1 кг;

помідори — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

морква — 1 кг;

огірки — 1 кг;

сіль — 5 ч. л;

рослинна олія — 1 склянка;

оцет — 1 склянка;

цукор — 5 ст. л.

Спосіб приготування:

Капусту порізати тонкою соломкою. Можна нашаткувати. Моркву почистити й нарізати тонкою соломкою. Цибулю почистити й нарізати півкільцями, а перець очистити від насіння й подрібнити соломкою.

Помідори помити, нарізати часточками. Краще брати міцні та цілі помідори, без вм'ятин і гнилі.

Усі нарізані овочі скласти у велику каструлю.

В окремій мисці необхідно приготувати маринад для салату. Для цього оцет і олію змішати, додати сіль і цукор, усе добре перемішати. Отриману суміш вилити в порізані овочі і все добре перемішати, залишити на годину.

Далі відправити каструлю з овочами на плиту. Довести салат до кипіння і варити 5-10 хвилин, після чого гарячим розкласти в стерилізовані банки, закатати й укутати до повного охолодження, перевернувши їх кришкою вниз.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Соте".