Ситний пиріг із рисом і рибою: як приготувати страву з бездріжджового тіста

Перед тим, як відправляти пиріг у духовку, потрібно зробити на ньому кілька надрізів, щоб звідти виходила пара.

Пиріг із ситною начинкою — гарне рішення на обід, вечерю, як перекус і частування до приходу гостей. Його приготування не забере багато часу, а готовий результат порадує смаком і ароматом. Як його зробити, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Пиріг із рибою та рисом

Інгредієнти:

листкове бездріжджове тісто — 200 г;

філе лосося — 200 г;

відварений рис — 120 г;

яйце відварене — 1 шт;

кріп і петрушка — 2-3 гілочки;

жовток — для змащування;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Варене яйце порізати дрібними кубиками. Відварений рис змішати з яйцем, додати туди ж подрібнену зелень, сіль і перемішати. Листкове бездріжджове тісто розморозити, розкачати його в прямокутник завтовшки два міліметри. Перекласти тісто на деко, застелене пергаментним папером.

Далі на одну половину тіста викласти рис із яйцем, а зверху — порізану тонкими шматочками рибу. Накрити його другою половиною тіста і защипнути краї. Зверху на пирозі зробити пару надрізів, щоб виходила пара.

Змастити пиріг жовтком і посипати кунжутом. Відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25-35 хвилин.

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