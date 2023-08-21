Аджика з яблуками та часником: як приготувати ідеальну гостру приправу на зиму

Аджика додасть пікантного гострого смаку будь-якій страві.

У сезон дозрівання томатів та інших овочів, коли повним ходом іде закатування всього на зиму, просто неможливо обійти стороною рецепти аджики. Особливо це стосується тих, у кого в родині є любителі гострих соусів.

Аджика — абхазька і грузинська гостра приправа у вигляді пастоподібної маси, до складу якої входять перетерті червоний перець, коріандр, пажитник блакитний (уцхо-сунелі) та інші пряні трави у свіжому або сушеному вигляді, а також часник, з додаванням певної кількості кухонної солі. Аджика зазвичай буває червоного кольору, проте з незрілого перцю може бути виготовлена приправа зеленого кольору.

Томати не входять до складу традиційної аджики, проте з плином часу виникли варіації, що враховують різного роду овочеве пюре, зокрема й томати. Значна частина гострих соусів, пропонованих сьогодні в магазинах під назвою "аджика", містить помідори. Більш правильна назва для соусів, що містять помідори, паприку і супутню їм рідину, — сацебелі.

Ба більше, в неї все частіше додають яблука та інші інгредієнти, які змінюють смак оригінальної аджики, але від цього вона не стає менш популярною.

Пропонуємо приготувати аджику за перевіреним рецептом із блогу "Домашня консервація", щоб зробити зимовий стіл різноманітнішим і смачнішим.

Аджика з яблуками та часником

Інгредієнти:

помідори — 2,5 кг;

морква — 1 кг;

перець болгарський — 1 кг;

яблука — 1 кг;

часник — 300 г;

перець гіркий — 100 г (можна взяти більше, якщо любите гостре);

соняшникова олія — 300 г;

сіль за смаком;

цукор — за смаком.

Спосіб приготування:

Овочі та яблука помити, почистити і пропустити через м'ясорубку. Масу вилити в глибоку каструлю і варити 30 хвилин.

У гарячому вигляді аджику розлити в стерилізовані банки і закатати кришками. Укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму салат із рисом і помідорами.