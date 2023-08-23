Чашушулі: як приготувати дуже смачну м'ясну страву грузинської кухні

Яловичина або телятина, приготовані за цим рецептом, виходять дуже ніжними і буквально тануть у роті.

Чашушулі — одна з основних м'ясних страв грузинської кухні. Це яловичина або телятина, яку спочатку обсмажують, а потім тушкують із цибулею, помідорами та перцем тривалий час. М'ясо виходить неймовірно ніжним, а подають його з коржами, без гарніру. Якщо не знаєте, чим потішити близьких на обід, вечерю або на свято, рекомендуємо спробувати чашушулі. Як його зробити, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Чашушулі

Інгредієнти:

яловичина – 500 г;

цибуля – 2 шт;

болгарський перець – 2 шт;

помідори – 3-4 шт;

часник – 5 зубчиків;

перець чилі – за смаком;

сіль, чорний перець, хмелі-сунелі – за смаком;

вершкове масло – 10 г.

Спосіб приготування:

М'ясо помити, видалити, якщо є, плівку та прожилки. Нарізати його кубиками, обсмажити на олії, посолити. Щойно на м'ясі почне з'являтися скоринка, додати цибулю, обсмажити, додати вершкове масло і болгарський перець, і далі обсмажувати.

Помідори очистити від шкірки. Щоб легше було це зробити, можна ошпарити їх окропом. Почищені помідори нарізати кубиками, додати до м'яса, туди ж — перець і хмелі-сунелі. Усе перемішати, залити окропом і залишити тушкуватися під кришкою 40 хвилин. За п'ять хвилин до готовності додати часник.

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