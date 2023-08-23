Літо на тарілці: рецепт ситного та смачного рагу

Сезонні овочі зроблять смак рагу багатшим і яскравішим.

Рецептів овочевого рагу з м'ясом існує величезна кількість, і в кожної господині — свій фірмовий метод, перевірений часом. Сьогодні ми пропонуємо спробувати приготувати цю ситну й апетитну страву за рецептом із кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Якщо ви ще роздумуєте, що приготувати на вечерю, цей рецепт для вас.

Рагу з м'ясом та овочами

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт;

цибуля — 2 шт;

морква — 2 шт;

картопля — 8 шт;

перець — 1 шт;

кабачок — 2 шт;

помідори — 5 шт,

спеції: сіль, перець та інші — за смаком;

вода — 1 склянка;

часник — 4 зубчики;

рослинна або вершкова олія для смаження;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити, почистити, порізати кубиками середнього розміру.

Філе помити, порізати, викласти в розігріту з олією глибоку сковороду. Смажити, помішуючи, 4-5 хвилин, на вогні вище середнього. Потім туди ж висипати порізані цибулю, моркву і смажити, помішуючи, 5-7 хвилин.

Далі необхідно додати картоплю і смажити, помішуючи, ще 5 хвилин. Додати перець, смажити, помішуючи, 5 хвилин, потім туди ж — кабачки. Усе смажити, не забуваючи помішувати, ще 8-10 хвилин.

Потім висипати в сковорідку помідори, спеції, перемішати і залити гарячою водою. Накрити кришкою, зменшити вогонь на мінімум і тушкувати 15 хвилин. За цей час перемішати рагу ще один раз.

Додати пропущений через прес часник, перемішати, тушкувати ще 3 хвилини, потім посипати дрібно рубаною зеленню і вимкнути.

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