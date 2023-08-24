Заготовки на зиму: три рецепти закуски з баклажанів у соусі

Баклажани — це популярний овоч, з якого виходить чудова закуска.

Один із найпопулярніших салатів на зиму має оригінальну назву — "Тещин язик". Щоправда, під цією ж назвою відомо ще безліч страв, у яких присутні баклажани.

Але якщо ви хочете зберегти смак літа до зими, спробуйте приготувати закуски з баклажанів про запас. З соусом, часником і спеціями, цей овоч виходить неймовірно смачним. Фокус вибрав три найсмачніші рецепти заготовок, які швидко і просто готуються з набору продуктів, що не обійдеться вам занадто дорого.

Баклажани з цибулею та помідорами

Інгредієнти:

6 баклажанів;

3 цибулини;

6 помідорів;

1 головка часнику;

1 пучок зелені;

150 мл рослинної олії;

1 ст.л. солі, спеції, 3 ч.л. оцту.

Наріжте баклажани тонкими скибочками та обсмажте їх з двох боків на звичайній пательні, або пательні-гриль. Наріжте цибулю півкільцями, як помідори, обсмажте на невеликій кількості рослинної олії до м'якості. Це займе близько 15 хвилин. Додайте сіль і приправи. Подрібніть часник і зелень, викладіть на скибочки баклажанів і скрутіть їх рулетиками. Виклади рулетики в чисті стерилізовані банки, перекладаючи їх шарами томатного соусу з цибулею. Простерилізуйте банки 20 хвилин у киплячій воді, і за 5 хвилин до кінця — влий у кожну по ложці оцту. Закрийте кришками і зберігайте в темному прохолодному місці.

Баклажани з часником

Інгредієнти:

1,5 кг баклажанів;

200 мл рослинної олії;

100 мл оцту;

5 зубчиків часнику;

2 ст. л. кунжуту;

по 0,5 ст.л. цукру і солі;

по 2 ч.л. паприки і червоного меленого перцю.

Наріжте баклажани кружальцями та обсмажте на рослинній олії з двох боків. Усі інші інгредієнти — подрібніть і змішайте разом зі спеціями. Викладіть баклажани в простерилізовані банки, чергуючи їх із шарами заправки. Простерилізуйте банки ще 10 хвилин і закрийте кришками.

Баклажани по-грузинськи

Інгредієнти:

1 кг баклажанів;

100 мл рослинної олії;

1 головка часнику;

400 г болгарського перцю;

1 пучок кінзи;

1 ст. л. солі;

2 ст. л. цукру;

100 мл оцту.

Подрібніть перець із часником і кінзою в однорідну масу. Додайте сіль, цукор і оцет, і перемішайте. Наріжте баклажани кубиками, обсмажте їх протягом 20 хвилин і перемішайте з овочевою заправкою. Прогрійте, приправте за смаком, проваріть ще 10 хвилин і розкладіть закуску по банках.

Якщо любите баклажани, спробуйте приготувати заготовку з часником і кропом на зиму.