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Вітамінна бомба: рецепт легкого літнього салату для тих, хто на дієті

Оксана Ханас
Фото: Kristin Azizian/Instagram

Щоб салат вийшов максимально смачним і корисним, беріть для нього тільки свіжі овочі та зелень.

Легкий овочевий салат із зеленню та оливковою олією — гарний спосіб втамувати голод і не набрати зайвих калорій. Своїм рецептом дуже простого в приготуванні літнього салату поділилася кулінарна блогерка Христина Азізян. Він виходить поживним, апетитним і багатим на вітаміни. Щоб страва вдалася якомога смачнішою, краще використовувати свіжі овочі та зелень.

Вітамінний літній салат

Інгредієнти:

  • мікс салатів (можна взяти будь-яке салатне листя) або пекінська капуста;
  • помідори;
  • редис;
  • огірки,
  • моцарела (або фета, або бринза);
  • оливкова олія;
  • лимонний сік;
  • сушений часник за бажанням;
  • білий, чорний кунжут;
  • сіль, перець, ароматні трави за смаком.

Спосіб приготування:

Овочі та зелень помити, дати стекти воді. Усе порізати, листя салату порвати руками, змішати в глибокій мисці, додати оливкову олію, сіль, перець, спеції, скропити соком лимона.

Такий салат можна вживати як окрему страву, особливо тим, хто на дієті та правильно харчується, а також додавати його до гарнірів на обід або на вечерю.

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