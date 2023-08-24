Вітамінна бомба: рецепт легкого літнього салату для тих, хто на дієті

Щоб салат вийшов максимально смачним і корисним, беріть для нього тільки свіжі овочі та зелень.

Легкий овочевий салат із зеленню та оливковою олією — гарний спосіб втамувати голод і не набрати зайвих калорій. Своїм рецептом дуже простого в приготуванні літнього салату поділилася кулінарна блогерка Христина Азізян. Він виходить поживним, апетитним і багатим на вітаміни. Щоб страва вдалася якомога смачнішою, краще використовувати свіжі овочі та зелень.

Вітамінний літній салат

Інгредієнти:

мікс салатів (можна взяти будь-яке салатне листя) або пекінська капуста;

помідори;

редис;

огірки,

моцарела (або фета, або бринза);

оливкова олія;

лимонний сік;

сушений часник за бажанням;

білий, чорний кунжут;

сіль, перець, ароматні трави за смаком.

Спосіб приготування:

Овочі та зелень помити, дати стекти воді. Усе порізати, листя салату порвати руками, змішати в глибокій мисці, додати оливкову олію, сіль, перець, спеції, скропити соком лимона.

Такий салат можна вживати як окрему страву, особливо тим, хто на дієті та правильно харчується, а також додавати його до гарнірів на обід або на вечерю.

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