Вітамінна бомба: рецепт легкого літнього салату для тих, хто на дієті
Щоб салат вийшов максимально смачним і корисним, беріть для нього тільки свіжі овочі та зелень.
Легкий овочевий салат із зеленню та оливковою олією — гарний спосіб втамувати голод і не набрати зайвих калорій. Своїм рецептом дуже простого в приготуванні літнього салату поділилася кулінарна блогерка Христина Азізян. Він виходить поживним, апетитним і багатим на вітаміни. Щоб страва вдалася якомога смачнішою, краще використовувати свіжі овочі та зелень.
Вітамінний літній салат
Інгредієнти:
- мікс салатів (можна взяти будь-яке салатне листя) або пекінська капуста;
- помідори;
- редис;
- огірки,
- моцарела (або фета, або бринза);
- оливкова олія;
- лимонний сік;
- сушений часник за бажанням;
- білий, чорний кунжут;
- сіль, перець, ароматні трави за смаком.
Спосіб приготування:
Овочі та зелень помити, дати стекти воді. Усе порізати, листя салату порвати руками, змішати в глибокій мисці, додати оливкову олію, сіль, перець, спеції, скропити соком лимона.
Такий салат можна вживати як окрему страву, особливо тим, хто на дієті та правильно харчується, а також додавати його до гарнірів на обід або на вечерю.
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