Коли гості на порозі: рецепт дивовижного салату з сиром, куркою та грибами
Щоб надати салату красивої форми, можна викласти його на блюдо, використавши роз'ємне кулінарне кільце.
Вихідні не за горами, а отже, не виключені дружні посиденьки, прихід гостей або просто тепле проведення часу в колі близьких. А які посиденьки без чогось смачненького? Тому пропонуємо придивитися до рецепта салату з куркою та горіхами, смак якого настільки дивовижний, що нікого не залишить байдужим. Як його приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".
Салат із курячим філе, сиром і горіхами
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- печериці – 300 г;
- болгарський перець – 2 шт;
- сир твердий – 200 г;
- волоські горіхи – 100 г;
- часник – 2 зубчики;
- сіль – за смаком;
- натуральний йогурт – 130 г.
Спосіб приготування:
Куряче філе помити, відварити в підсоленій воді та дрібно порізати. Сир натерти на крупній тертці. Печериці помити, за бажання почистити, порізати й обсмажити на сухій сковороді. Перець нарізати соломкою.
Горіхи дрібно порубати, часник теж подрібнити ножем. Усі отримані інгредієнти змішати, посолити за смаком, заправити йогуртом і перемішати. Прикрасити верх салату горіхами.
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