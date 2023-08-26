Салат-консервація "Зимова казка": як приготувати дуже смачний мікс з овочів

Такий салат урізноманітнює стіл узимку і сподобається навіть тим, хто не дуже любить закрутки.

Попереду вихідні, а значить — саме час подбати про заготовки на зиму, поки ще овочі в достатку на дачах і городах. Салати, лечо, мариновані, солоні та консервовані овочі й асорті з них — вибір варіантів неймовірно великий. Ми пропонуємо вам звернути увагу на рецепт салату "Зимова казка", який у холодні місяці стане одним із найулюбленіших у вашому меню. Як його зробити, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Салат "Зимова казка"

Інгредієнти на 4 літри готового продукту:

помідори — 2 кг;

перець солодкий — 7 шт;

часник — 200 г;

огірки — 2 кг;

цукор — 200 г;

сіль — 2 ст. л;

оцет 9% — 80 г

олія соняшникова — 150 мл.

Спосіб приготування:

Овочі помити, з помідорів прибрати хвостики, солодкий перець очистити від насіння, часник очистити. Усі овочі пропустити через м'ясорубку.

В отриману масу додати цукор, сіль, оцет і олію, перемішати. Усе вилити в каструлю і варити після закипання близько 10 хвилин.

Огірки помити, обрізати хвостики, нарізати півкільцями і відправити в каструлю із заливкою. Проварити ще 4-5 хвилин. Гарячий салат розлити в заздалегідь добре вимиті та простерилізовані банки, закатати кришками, перевернути й укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".