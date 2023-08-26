Салат-консервація "Зимова казка": як приготувати дуже смачний мікс з овочів
Такий салат урізноманітнює стіл узимку і сподобається навіть тим, хто не дуже любить закрутки.
Попереду вихідні, а значить — саме час подбати про заготовки на зиму, поки ще овочі в достатку на дачах і городах. Салати, лечо, мариновані, солоні та консервовані овочі й асорті з них — вибір варіантів неймовірно великий. Ми пропонуємо вам звернути увагу на рецепт салату "Зимова казка", який у холодні місяці стане одним із найулюбленіших у вашому меню. Як його зробити, розповіли в блозі "Домашня консервація".
Салат "Зимова казка"
Інгредієнти на 4 літри готового продукту:
- помідори — 2 кг;
- перець солодкий — 7 шт;
- часник — 200 г;
- огірки — 2 кг;
- цукор — 200 г;
- сіль — 2 ст. л;
- оцет 9% — 80 г
- олія соняшникова — 150 мл.
Спосіб приготування:
Овочі помити, з помідорів прибрати хвостики, солодкий перець очистити від насіння, часник очистити. Усі овочі пропустити через м'ясорубку.
В отриману масу додати цукор, сіль, оцет і олію, перемішати. Усе вилити в каструлю і варити після закипання близько 10 хвилин.
Огірки помити, обрізати хвостики, нарізати півкільцями і відправити в каструлю із заливкою. Проварити ще 4-5 хвилин. Гарячий салат розлити в заздалегідь добре вимиті та простерилізовані банки, закатати кришками, перевернути й укутати до повного охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".