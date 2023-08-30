Легко і поживно: рецепт фаршированих овочів, запечених у духовці (відео)

Така страва урізноманітнює обід або вечерю і сподобається тим, хто любить низькокалорійну їжу.

Поки кабачки та перець, вирощені на дачах і городах, ще остаточно не відійшли, пропонуємо приготувати ще одну дуже смачну страву з цього овоча. Мова — про запечені фаршировані овочі, калорійність яких — лише 220 ккал. А це, погодьтеся, важливо для тих, хто стежить за своєю фігурою. Перевіреним рецептом кабачків поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Фаршировані кабачки, запечені в духовці

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт;

перець болгарський — 2 шт.

Для начинки:

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

курячий або яловичий фарш — 500 г;

протертий кабачок — 1/2 шт;

зелений і червоний перець — 1/3 шт;

зелень (петрушка, кріп);

яйце — 1 шт;

томатна паста — 1 ч. л;

сіль, чорний перець і паприка — за смаком;

рослинна олія — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Підготувати овочі до фарширування: розрізати навпіл, вийняти м'якоть із кабачка і насіння з перців. Розкласти на деко з пергаментним папером. Полити овочі оливковою олією, посолити і поперчити.

Цибулю порізати кубиками, моркву натерти на тертці, зробити засмажку. Змішати її з іншими інгредієнтами для начинки, викласти її на половинки підготовлених овочів.

Духовку розігріти до 190-200 градусів і відправити в неї фаршировані овочі на годину. Щоправда, час приготування залежить від духовки, потрібно стежити за готовністю м'яса. Щойно овочі з фаршем запечуться, за бажанням можна зверху викласти половинки сиру моцарела і запекти ще кілька хвилин.

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