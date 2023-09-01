Швидко і смачно: рецепт простого супу з мисливськими ковбасками (відео)

На приготування такого супу піде зовсім небагато часу.

Суп із мисливськими ковбасками — ідеальне рішення на обід або вечерю. Він виходить ситним, наваристим і з цікавим присмаком. Тож якщо ви все ще ламаєте голову над тим, що поставити на стіл, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і приготувати такий суп для себе та своїх близьких.

Смачний суп із мисливськими ковбасками

Інгредієнти (на 2,5 — 3 літри):

мисливські ковбаски – 300-350 г;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

часник – 2-3 зубчики;

помідор – 1 шт;

томатна паста – 1 ст. л;

кубик бульйону – 1 шт;

картопля – 3-4 шт;

сіль, перець, хмелі-сунелі, лавровий лист – за смаком;

олія;

зелень;

сметана для подачі.

Спосіб приготування:

У каструлі підсмажити на олії цибулю і моркву, додати порізаний помідор і часник, ще трошки подарити, а потім влити томатну пасту і перемішати.

Далі відправити в каструлю порізані ковбаски і ще протушкувати, додаючи кубик бульйону за бажанням, сіль, перець, спеції, лавровий лист.

Налити воду, додати картоплю і варити на помірному вогні до готовності картоплі. Наприкінці додати зелень, зняти з вогню. Подавати зі сметаною.

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