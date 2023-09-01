Пряний морквяний салат на зиму: рецепт заготовки з яскравим смаком

Особливість цієї закатки — в її приправах, які й надають страві такого цікавого смаку.

Пряний морквяний салат на зиму — гарний спосіб урізноманітнити заготівлі та потішити рідних і гостей яскравою і смачною стравою. Такий салат може стати самостійною закускою, а також бути гарною добавкою до гарніру. Як його приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація". Готувати його просто, а родзинка — у наборі спецій.

Пряний морквяний салат

Інгредієнти:

морква – 1,5 кг;

часник – 4 зубчики;

мелений червоний перець – 1 ч. л;

імбир (тертий) – 1 ч. л;

коріандр – 1 ч. л;

куркума – 1 ч. л;

мускатний горіх – 1 ч. л;

сіль – 1 ст. л;

цукор – 1 ст. л;

оцет – 50 мл;

оливкова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Моркву помити, почистити, натерти на тертці для корейської моркви або порізати тонкими брусочками.

Оливкову олію злегка прогріти, змішати її з усіма спеціями, сіллю і цукром. Туди ж додати пропущений через прес часник, тертий імбир і все перемішати.

Влити оцет і знову перемішати. Розкласти морквяний салат по банках і залити окропом до самого верху.

Банки простерилізувати в каструлі з окропом протягом 10 хвилин, після чого закатати кришками, укутати і залишити до повного охолодження.

Раніше Фокус писав про те, як приготувати на зиму баклажани в мультиварці.